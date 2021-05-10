Ибрагимович травмировался в матче с «Ювентусом»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил повреждение в матче 35-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса» (3:0), сообщает Football Italia.

Форвард был заменен в середине второго тайма. В борьбе он упал на газон и держался за колено, однако попытался продолжить игру. Это не увенчалось успехом и тренерский штаб заменил игрока. После встречи наставник «Милана» Стафано Пиоли высказался о состоянии Ибрагимовича.

«Ибра был не в форме перед игрой, теперь он чувствует боль в колене, но мы надеемся, что ничего серьезного», — заявил он.

В следующем матче чемпионата Италии «Милан» встретится с «Торино». Встреча пройдет на выезде для миланцев 12 мая.

После этого успеха подопечные Стефано Пиоли набрали 72 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Серии А. Команда под руководством Андреа Пирло опустилась на пятое место, которое не дает право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о волевой победе над туринском «Ювентусом» в рамках 35-го тура чемпионата Италии.