Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения «Чикаго»

«Даллас Старз» проиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Чикаго».
Российский нападающий проигравшей команды Денис Гурьянов сумел отличиться в этом матче и набрать одно очко. Форвард забросил шайбу на 10-й минуте поединка, тем самым сравняв счет — 1:1. Его ассистентом выступил Джейми Бенн.
Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 21 бросок по своим воротам из 25.
Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» победил «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Далласа».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго Блэкхоукс» — «Даллас Старз» — 4:2
1:0 — Энтвистл (Хардман, Кейн), 06:23;
1:1 — Гурьянов (Бенн), 09:40;
2:1 — Хагель (Кубалик, Курашев), 10:31;
3:1 — Дебринкэт (Кейн, Хагель), 18:24;
3:2 — Писик (Факса), 42:16;
4:2 — Дебринкэт (Зутер, Калинюк), 56:48.