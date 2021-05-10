Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» от поражения «Чикаго»

«Даллас Старз» проиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Чикаго».

Российский нападающий проигравшей команды Денис Гурьянов сумел отличиться в этом матче и набрать одно очко. Форвард забросил шайбу на 10-й минуте поединка, тем самым сравняв счет — 1:1. Его ассистентом выступил Джейми Бенн.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 21 бросок по своим воротам из 25.

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» победил «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Далласа».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго Блэкхоукс» — «Даллас Старз» — 4:2

1:0 — Энтвистл (Хардман, Кейн), 06:23;

1:1 — Гурьянов (Бенн), 09:40;

2:1 — Хагель (Кубалик, Курашев), 10:31;

3:1 — Дебринкэт (Кейн, Хагель), 18:24;

3:2 — Писик (Факса), 42:16;

4:2 — Дебринкэт (Зутер, Калинюк), 56:48.