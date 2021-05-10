Наставник «Ахмата» высказался о предстоящем матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о своих ожиданиях от матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает официальный сайт грозненской команды.

Поединок станет для команды из Чеченской республики домашним. Он пройдет 16 мая, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Соперник борется за Лигу чемпионов — это очень сильный раздражитель. Но мы в этом году отбирали очки и у «Зенита», и у «Краснодара», и у «Локомотива», поэтому, думаю, можем замахнуться и на «Спартак». Хотя будет очень сложно», — заявил специалист.

После 28 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 53 очка. Столько же у идущего вторым «Локомотива», при этом у красно-белых еще есть матч 29-го тура в запасе. «Ахмат» после 29 игр идет на десятой позиции, набрав 39 баллов.

Ранее сообщалось, что директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева по окончании сезона в другой клуб.