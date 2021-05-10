Шестеркин и Капризов попали в список претендентов на Колдер Трофи

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте назвала претендентов на Колдер Трофи - -приз, который вручается хоккеисту, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в лиге.

Среди имен в списке оказались два российских игрока — нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Также в список включены форвард «Далласа» Джейсон Робертсон и вратарь «Каролины» Алекс Неделькович.

В последний раз этот приз достался защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар.

Россияне уже получали подобный приз ранее. Самыми яркими новичками Национальной хоккейной лиги в свое время признавались Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Евгений Набоков, Сергей Самсонов и Павел Буре.

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» проиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Чикаго».