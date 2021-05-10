«Авангард» заключил контракт с Паре

Омский «Авангард» заключил контракт с нападающим Франсисом Паре. Об этом сообщает на своем официальном сайте пресс-служба «ястребов».

Трудовое соглашение с 33-летним хоккеистом заключено на один сезон.

Напомним, что на протяжении двух предыдущих сезонов Паре защищал цвета минского «Динамо».

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард провел 35 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач.

Напомним, что в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина 2021 года «Авангард» в шести матчах обыграл ЦСКА и впервые в своей истории стал обладателем этого трофея.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».