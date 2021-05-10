Гладилин: болельщики не простят «Спартаку» неудачи в игре с «Химками»

Заслуженный тренер России, бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Химками», который может стать для москвичей определяющим в борьбе за второе место в РПЛ. Как заявил Гладилин «Газете.Ru», «Спартак» обязан побеждать, а поражения болельщики не простят.

«Спартак» сегодня выиграет. Уверенно сейчас ни одна команда не побеждает, это редкие матчи. Думаю, что «Спартак» сильнее, мотивация у него выше. Потому что «Химки» в этом сезоне уже выступили удовлетворительно — может, они даже и не планировали такой результат, но его добились. «Спартак» они могут обыграть, если будут сверхмотивированы — в чем я сомневаюсь. «Спартак» по классу выше, есть исполнительское мастерство. Красно-белым нужна победа для того, чтобы попасть в Лигу чемпионов, да и болельщики на своем поле им не позволят дать осечку, какая была с «Уфой». Думаю, они не простят второго такого «ляпсуса», — уверен Гладилин.

Специалист также оценил игру нападающего «Химок» Резиуана Мирзова, арендованного у «Спартака». Сам Мирзов не раз заявлял, что хочет вернуться в московскую команду и показать там свои лучшие качества, однако, по данным СМИ, красно-белые готовятся летом продать его. Гладилин считает, что даже если на фоне этой информации Резиуан будет играть еще агрессивнее, для обороны «Спартака» это проблемой не станет.

«Не думаю, что Мирзов суперфутболист. Я не видел ни одной яркой его игры против сильных команд. Он хорошо играет с середнячками, равными по силам. Но не помню ни одного матча, где он ярко играл против сильных защитников и забивал. Возможно, он будет стараться кому-то что-то доказать, но спартаковские защитники его знают очень хорошо, так что проблем с ним не будет», — констатировал эксперт.

«Спартак» перед матчем 29-го тура РПЛ против «Химок» идет на третьем месте в РПЛ, набрав 53 очка — столько же баллов у «Локомотива», который опережает красно-белых по дополнительным показателям. Однако «железнодорожники» свой матч 29-го тура уже провели, потеряв очки в игре с «Динамо» (0:0). Таким образом, в случае победы над «Химками» «Спартак» закрепится на втором месте. Что касается подмосковной команды, она с 44 баллами идет на восьмой строчке.

Матч «Спартак» — «Химки» состоится в понедельник, 10 мая, в Москве и начнется в 19.00 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Ранее сообщалось, что министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг финансовую стимуляцию игроков «Химок» перед матчем со «Спартаком».