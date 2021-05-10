Чесноков: у Карацева сегодня нет авторитетов, Медведеву будет крайне тяжело

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге грунтового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Риме победил серба Миомира Кецмановича 7:6 (7:2), 6:4 и во втором круге встретится с соотечественником, второй ракеткой мира Даниилом Медведевым. По мнению заслуженного мастера спорта России, известного советского и российского теннисиста Андрея Чеснокова, эта встреча станет настоящим испытанием для Медведева.

«То, что Аслан прошел первый круг, закономерно. Но для Даниила Медведева будет очень серьезным испытанием — встретиться с Карацевым, который находится просто в невероятной форме. Карацев играет уверенно и обыгрывает практически всех. Я так понимаю, у него сегодня нет авторитета и такого игрока, на котором он мог бы споткнуться. Предстоящий матч будет для Дани Медведева крайне сложным и тяжелым», — сказал Чесноков «Газете.Ru».

Специалист подчеркнул, что счет матча Карацева с Кецмановичем не должен вводить в заблуждение, поскольку на самом деле россиянин одержал уверенную победу. Он также констатировал, что Аслан, в данный момент занимающий 27-е место в рейтинге АТР, показывает гораздо более высокий уровень.

«Первый матч даже против слабого игрока иногда бывает достаточно сложным. Но если так посмотреть, Аслан выиграл достаточно уверенно. Для Карацева это была хорошая подготовка и разминка перед встречей с Медведевым. Даниилу будет крайне тяжело играть — ему придется показать все, на что он способен. Мне очень жалко, что уже во втором круге сыграют друг против друга два россиянина.

Тот рейтинг, который имеет Карацев на сегодняшний день, не соответствует его уровню — Аслан играет лучше. Тем более, если так посмотреть, все очки, которые он заработал, он получил за этот год. Ему терять нечего. И если он продолжит так играть, то точно будет в топ-8», — убежден Андрей Чесноков.

Сложность для Медведева в предстоящей игре заключается еще и в том, что он традиционно не очень силен на грунте, обращает внимание эксперт. Кроме того, Даниил начинает выступление на турнире сразу со второго круга, и здесь у Карацева есть преимущество, поскольку он уже вошел в необходимый игровой ритм.

«Если взять выступления Дани на грунте в прошлом или позапрошлом году, это не лучшее для него покрытие. Он четыре раза играл на «Ролан Гаррос» и четырежды проиграл первый круг. Победы дают уверенность, и это необходимо для того, чтобы играть на земле или на харде. Вот Карацев в первом матче уже почувствовал нервы, корт, мячи. И получил уверенность, заряд, он уже в нужном ритме и в игровой колее. А Дане придется с Асланом играть свой первый матч на турнире и показывать свои уникальные возможности. В прошлом году в Гамбурге он не играл первый круг и во втором проиграл Уго Умберу 4:6, 3:6. Важно не только находиться в хорошей форме, иногда важна и «халява» по турнирной сетке, какая-то удача. Играл бы Медведев против условного Тейлора Фритца, ему бы было гораздо проще и легче. Но что поделать — придется ему играть против Карацева. Мне очень интересно, чем закончится это противостояние», — заключил Чесноков.

В мужской части сетки турнира в Риме Россию представляют четверо теннисистов — помимо Карацева и Медведева, это также Карен Хачанов и Андрей Рублев. Хачанов начнет турнирный путь поединком с аргентинцем Федерико Дельбонисом, а Рублев, как и Медведев, стартует со второго круга.

Ранее сообщалось, что рейтинг АТР был обновлен в понедельник, 10 мая, — в нем Даниил Медведев поднялся на второе место.