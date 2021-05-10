Экс-игрок «Спартака»: в клубе сохраняется нездоровая обстановка

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко назвал причины неровной игры команды в текущем сезоне. В интервью «Газете.Ru» он подчеркнул, что проблемы появились давно и никуда не делись.

«Думаю, неровная игра «Спартака» в нынешнем сезоне связана с обстановкой внутри клуба — начиная с Шамиля Газизова, когда он ушел с поста гендиректора. Впрочем, подобное происходило и раньше, к примеру, во времена Валерия Карпина. В «Спартаке» сохраняется нездоровая обстановка, и от нее страдают футболисты. Но нельзя забывать и о давлении, «Спартак» всегда на слуху. Вот сейчас возникла ситуация с главным тренером, который захотел уйти по окончании сезона. Этот ком событий и влияет на «Спартак». Требовательны болельщики, в команду вкладываются немалые деньги», — констатировал Деменко.

Он заметил, что это далеко не весь комплекс проблем. Экс-хавбек красно-белых считает, что в команде недостаточно высокая конкуренция среди игроков.

«В какой-то степени «Спартаку», мне кажется, не хватает футболистов. Допустим, есть Ларссон — хорошее приобретение. А есть Понсе — неплохой футболист, но что-то у него не срастается. Не угадывают с российскими футболистами. Вот были проблемы у Далера Кузяева, сидел без контракта – возьми его «Спартак», и он бы очень помог команде. А «Зенит» опередил. Думаю, надо выпускать побольше российских игроков, которые лучше адаптируются. Вот здесь «Спартак» проигрывает. Если бы было больше своих футболистов, «Спартаку» было бы намного легче, была бы конкуренция гораздо выше», — уверен спортсмен.

Вместе с тем специалист обращает внимание, что некоторые приобретения оправдывают себя. И это, прежде всего, возвращение в «Спартак» одного из творцов чемпионства в 2017 году Квинси Промеса. Несмотря на невысокую результативность, он все равно является важным игроком для москвичей, не сомневается Деменко.

«Промес — игрок хорошего уровня, «Спартак» принял абсолютно правильное решение, вернув его в команду. Он в любом случае лидер по футбольным качествам. Может, он и не показывает каждый матч выдающуюся игру, чего ожидали болельщики. Но и в Европе он выступал хорошо и не опускался ниже своего уровня. Даже если у него игра не получается, он все равно очень большое значение имеет для «Спартака».

«Спартаку» не хватает скамейки и ребят, которые были бы на уровне — в отличие от «Зенита». Что бы мы ни говорили, «Зенит» в этом направлении работает лучше. «Спартак» же мог, например, обратить внимание на Андрея Мостового, Даниила Фомина, который сейчас в «Динамо». Вот эти футбольные моменты очень важны. Здесь «Спартак» уступает, это проблема селекционной службы», — подытожил Максим Деменко.

«Спартак» потерял шансы на чемпионство в текущем сезоне, однако продолжает борьбу за второе место, дающее путевку в Лигу чемпионов. В понедельник, 10 мая, красно-белые проведут матч 29-го тура РПЛ против «Химок». Игра состоится в Москве и начнется в 19.00.

Как сообщалось ранее, Максим Деменко убежден, что именно игра с «Химками» станет определяющей для «Спартака».