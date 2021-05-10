«Ювентус» планируют исключить из Серии А

Туринский «Ювентус» планируют исключить из розыгрыша итальянской Серии А, если клуб не выйдет из состава Суперлиги, передает Reuters.

«Клуб будет исключен во время процедуры лицензирования на следующий чемпионат, если «Ювентус» решит не выходить из Суперлиги», — сказал глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

О присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов АПЛ, а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

На сегодняшний день только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» не объявили об отказе от Суперлиги.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил наказание для девяти клубов, которые вышли из Суперлиги.