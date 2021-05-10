Хоккеист Александр Овечкин поделился эмоциями от того, что он стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».

«Я очень рад помочь развитию женского футбола в Вашингтоне. Я большой фанат футбола, мне не терпится посетить игры и тренировки «Спирит» и помочь продвинуть этих великих игроков», — передает слова Овечкина сайт команды.

35-летний россиянин заявил, что на данное решение его сподвигла его мать, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

23 апреля Овечкин получил травму нижней части туловища. Овечкин вернулся на лед в игре против «Рейнджерс», которая состоялась в ночь на 4 мая. Однако в этой встрече он смог сыграть всего одну смену, которая составила в общей сложности 39 секунд, после чего вновь травмировался и не смог продолжить игру.

Ранее Овечкин стал инвестором футбольного клуба «Вашингтон Спирит».