Овечкин поделился эмоциями от того, что он стал инвестором женского футбольного клуба

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Италия / Серия А
ДженоаСассуоло
1:2
закончен
ВеронаТорино
1:1
закончен
БеневентоКальяри
1:3
закончен
ПармаАталанта
2:5
закончен
РомаКротоне
5:0
закончен
ЮвентусМилан
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
Астон ВиллаМанчестер Юнайтед
1:3
закончен
Вест Хэм ЮнайтедЭвертон
0:1
закончен
АрсеналВест Бромвич Альбион
3:1
закончен
Испания / Примера
ХетафеЭйбар
0:1
закончен
ВаленсияВальядолид
3:0
закончен
ВильярреалСельта
2:4
закончен
Реал МадридСевилья
2:2
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМарсель
1:0
закончен
СтрасбургМонпелье
2:3
закончен
НиццаБрест
3:2
закончен
МетцНим
0:3
закончен
АнжеДижон
3:0
закончен
РеймсМонако
0:1
закончен
РеннПСЖ
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
МинайВорскла
1:2
закончен
КолосДинамо К
0:3
закончен
ЗаряАлександрия
2:1
закончен
МариупольДесна
4:1
закончен
Шахтёр ДИнгулец
1:0
закончен
Днепр-1Рух В
1:1
закончен
ЛьвовОлимпик Д
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
КёльнФрайбург
1:4
закончен
Айнтрахт ФМайнц
1:1
закончен
ГертаАрминия
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
4:2
закончен
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
6:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Бостон СелтиксМайами Хит
124:130
закончен
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
100:106
закончен
Шарлотт ХорнетсНью-Орлеан Пеликанс
110:112
закончен
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
97:124
закончен
Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз
96:128
закончен
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
96:108
закончен
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
123:110
закончен
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
126:98
закончен
Автоспорт / Формула-1
Гран-при Испании
закончен
Россия / Премьер-Лига
УралРостов
1:0
закончен
Спартак МХимки
0:1
перерыв
Англия / Премьер-лига
ФулхэмБёрнли
22:00
Испания / Примера
БетисГранада
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
03:00
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
03:00
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
03:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
02:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
03:00
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
03:30
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
05:00
Англия / Премьер-лига
Манчестер ЮнайтедЛестер Сити
20:00
СаутгемптонКристал Пэлас
22:15
Испания / Примера
ОсасунаКадис
20:00
ЭльчеАлавес
21:00
ЛевантеБарселона
23:00
Италия / Серия А
НаполиУдинезе
21:45
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
02:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
03:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Химки
17:00
ЦСКА Нижний Новгород
19:30
Зенит Парма
20:00
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
02:00
Детройт ПистонсМиннесота Тимбервулвз
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
02:30
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
02:30
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
03:00
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
03:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
03:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
04:00
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
05:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
05:00
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Овечкин поделился эмоциями от того, что он стал инвестором женского футбольного клуба

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Хоккеист Александр Овечкин поделился эмоциями от того, что он стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».

«Я очень рад помочь развитию женского футбола в Вашингтоне. Я большой фанат футбола, мне не терпится посетить игры и тренировки «Спирит» и помочь продвинуть этих великих игроков», — передает слова Овечкина сайт команды.

35-летний россиянин заявил, что на данное решение его сподвигла его мать, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.

23 апреля Овечкин получил травму нижней части туловища. Овечкин вернулся на лед в игре против «Рейнджерс», которая состоялась в ночь на 4 мая. Однако в этой встрече он смог сыграть всего одну смену, которая составила в общей сложности 39 секунд, после чего вновь травмировался и не смог продолжить игру.

Ранее Овечкин стал инвестором футбольного клуба «Вашингтон Спирит».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.