Капризов признан второй звездой недели в НХЛ

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилл Капризов признан второй звездой недели.

Форвард провел за «Миннесоту» четыре матча, набрав восемь очков (4+4).

Первой звездой признан Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз». Он набрал 13 очков (3+10) в в четырех встречах.

Замкнул тройку сильнейших голкипер Марк-Андре Флери из «Вегас Голден-Найтс».

В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 54 матчей, набрав 51 очко (27+24). Стоит отметить, что россиянин является одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз, который вручается лучшему новичку турнира.

Также Капризов выступал за новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА. В 2018 году форвард забросил решающую шайбу в финале Олимпийских игр против национальной команды Германии (4:3 ОТ).

Ранее российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил персональный рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард набирает очки в пятом матче подряд регулярного чемпионата, что стало повторением его достижения — уже дважды он выдавал такие серии, в феврале и апреле..