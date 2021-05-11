Лёв предложил Мюллеру вернуться в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заинтересован в возвращении в состав нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера, сообщает Bild.

По информации издания, специалист уже связался с футболистом и рассказал ему о своем желании.

В марте 2019 года Лёв заявил, что больше не будет вызывать с сборную Германии Мюллера, а также защитников Жерома Боатенга и Матса Хуммельса.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 18 результативных передач.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2007 года. В составе команды он стал десятикратным чемпионом Германии (2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21), шестикратным обладателем Кубка (2009/10, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2018/19, 2019/20) и Суперкубка страны (2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020), а также двукратным победителем Лиги чемпионов (2012/13, 2019/20), Суперкубка УЕФА (2013, 2020) и клубного чемпионата мира (2013, 2020).

Вместе со сборной Германии Мюллер стал чемпионом мира 2014 года в Бразилии.

Ранее Мюллер прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.