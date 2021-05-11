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Спортивные новости

Игрок «Химок» Идову объяснил свои слова о помощи судей «Спартаку»

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Защитник «Химок» Брайан Идову объяснил критику судейства матча 29-го тура чемпионата России против московского «Спартака».

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Банк арене», завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. После игры спортсмен написал: «Они не могут, судья поможет!»

По мнению футболиста, главный арбитр Владислав Безбородов правильно удалил нападающего подмосковной команды Максима Глушенкова. При этом Идову не согласен с пенальти, который был назначен в пользу красно-белых после игры рукой Егора Данилкина.

«Ларссон плохо обработал мяч, и он его уже потерял, так как он шел к Лантратову прямо. Данилкин находится сзади в одном метре, за полсекунды мяч попадёт ему в руку…

Что он с ней должен сделать, куда убрать? Он умышленно ей играет? Нет. Мешал ли он голу? Нет. Момент уже весь исчерпан плохой обработкой. Знал он, что такой отскок будет? Куда там», — написал Идову в Instagram.

Ранее нигерийский защитник ответил на расистские оскорбления пользователей соцсети после матча со «Спартаком».

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