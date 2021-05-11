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Спортивные новости

«Айлендерс» в овертайме проиграли «Бостону» в матче НХЛ

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«Бостон Брюинз» в овертайме переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Тейлор Холл, также шайбу забросил Брэд Маршан. У гостей отличились Оливер Вальстрем и Мэтью Барзал.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов провел на льду 40 минут и отразил 25 бросков. Перед стартом третьего периода его заменил соотечественник Илья Сорокин. За 21 минуту 12 секунд он сделал десять сейвов.

«Айлендерс», набравшие 71 очко, завершили регулярный чемпионат на четвертом месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. Команда потерпела четыре поражения в последних пяти играх.

«Бостон» (73) располагается на третьей строчке. В заключительном матче регулярного чемпионата «Брюинз» встретятся с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Флориды Пантерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон Брюинз» (Бостон, США) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
1:0 — Холл (Крейчи, Маршан) — 19:21 (5x3)   
1:1 — Вальстрем (Барзал, Ледди) — 21:38 (5x4)   
2:1 — Маршан (Крейчи, Пастрняк) — 26:15
2:2 — Барзал (Пулок, Бовиллье) — 28:31 
3:2 — Холл (Крейчи, Райлли) — 62:53 (3x3)

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