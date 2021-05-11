«Барселона» может уволить Кумана после завершения сезона

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может покинуть свой пост после завершения сезона, сообщает ESPN.

По информации источника, в совете директоров сине-гранатовых считают, что стиль игры нидерландского специалиста не соответствует долгосрочным целям клуба. Отмечается, что тренера могут отправить в отставку, даже если команда из столицы Каталонии выиграет чемпионат Испании.

За три тура до конца сезона «Барселона», набравшая 75 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства страны. Команда отстает от лидирующего мадридского «Атлетико» на два балла. На второй строчке располагается столичный «Реал» (75). Также шансы на победу в чемпионате сохраняет «Севилья» (71).

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Ради работы в каталонской команде он покинул пост главного тренера сборной Нидерландов. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании. Соглашение со специалистом рассчитано до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Куман получил двухматчевую дисквалификацию за высказывание в адрес резервного судьи по ходу матча чемпионата Испании против «Гранады».