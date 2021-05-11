«Барселона» может уволить Кумана после завершения сезона

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Италия / Серия А
ДженоаСассуоло
1:2
закончен
ВеронаТорино
1:1
закончен
БеневентоКальяри
1:3
закончен
ПармаАталанта
2:5
закончен
РомаКротоне
5:0
закончен
ЮвентусМилан
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
Астон ВиллаМанчестер Юнайтед
1:3
закончен
Вест Хэм ЮнайтедЭвертон
0:1
закончен
АрсеналВест Бромвич Альбион
3:1
закончен
Испания / Примера
ХетафеЭйбар
0:1
закончен
ВаленсияВальядолид
3:0
закончен
ВильярреалСельта
2:4
закончен
Реал МадридСевилья
2:2
закончен
Украина / Премьер-лига
МинайВорскла
1:2
закончен
КолосДинамо К
0:3
закончен
ЗаряАлександрия
2:1
закончен
МариупольДесна
4:1
закончен
Шахтёр ДИнгулец
1:0
закончен
Днепр-1Рух В
1:1
закончен
ЛьвовОлимпик Д
1:1
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМарсель
1:0
закончен
СтрасбургМонпелье
2:3
закончен
НиццаБрест
3:2
закончен
МетцНим
0:3
закончен
АнжеДижон
3:0
закончен
РеймсМонако
0:1
закончен
РеннПСЖ
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
КёльнФрайбург
1:4
закончен
Айнтрахт ФМайнц
1:1
закончен
ГертаАрминия
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
4:2
закончен
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
6:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Бостон СелтиксМайами Хит
124:130
закончен
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
100:106
закончен
Шарлотт ХорнетсНью-Орлеан Пеликанс
110:112
закончен
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
97:124
закончен
Орландо МэджикМиннесота Тимбервулвз
96:128
закончен
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
96:108
закончен
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
123:110
закончен
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
126:98
закончен
Автоспорт / Формула-1
Гран-при Испании
закончен
Россия / Премьер-Лига
УралРостов
1:0
закончен
Спартак МХимки
2:1
закончен
Испания / Примера
БетисГранада
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ФулхэмБёрнли
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
4:2
закончен
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
3:4 (ОТ)
закончен
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
3:2 (ОТ)
закончен
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
4:0
закончен
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
1:3
закончен
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
5:0
закончен
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
4:5 (ОТ)
закончен
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
0:0
перерыв
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
1:1
перерыв
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
125:124
закончен
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
102:111
закончен
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
115:110
закончен
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
146:125
закончен
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
84:73
3 четверть
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
97:85
3 четверть
Англия / Премьер-лига
Манчестер ЮнайтедЛестер Сити
20:00
СаутгемптонКристал Пэлас
22:15
Испания / Примера
ОсасунаКадис
20:00
ЭльчеАлавес
21:00
ЛевантеБарселона
23:00
Италия / Серия А
НаполиУдинезе
21:45
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
02:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
03:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Химки
17:00
ЦСКА Нижний Новгород
19:30
Зенит Парма
20:00
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
02:00
Детройт ПистонсМиннесота Тимбервулвз
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
02:30
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
02:30
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
03:00
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
03:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
03:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
04:00
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
05:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
05:00
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

«Барселона» может уволить Кумана после завершения сезона

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может покинуть свой пост после завершения сезона, сообщает ESPN.

По информации источника, в совете директоров сине-гранатовых считают, что стиль игры нидерландского специалиста не соответствует долгосрочным целям клуба. Отмечается, что тренера могут отправить в отставку, даже если команда из столицы Каталонии выиграет чемпионат Испании.

За три тура до конца сезона «Барселона», набравшая 75 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства страны. Команда отстает от лидирующего мадридского «Атлетико» на два балла. На второй строчке располагается столичный «Реал» (75). Также шансы на победу в чемпионате сохраняет «Севилья» (71).

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Ради работы в каталонской команде он покинул пост главного тренера сборной Нидерландов. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании. Соглашение со специалистом рассчитано до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Куман получил двухматчевую дисквалификацию за высказывание в адрес резервного судьи по ходу матча чемпионата Испании против «Гранады».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.