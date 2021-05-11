«ПСЖ» рассматривает вариант приобретения Салаха

«Пари Сен-Жермен» рассматривает нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в качестве замены форварду Килиану Мбаппе, сообщает Mirror.

По информации издания, парижский клуб попытается заполучить египтянина, если французский футболист откажется продлевать контракт с командой.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году. Вместе с командой он стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 33 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил 20 мячей и отдал четыре результативные передачи.

В активе Мбаппе 25 голов и семь передач в 29 встречах Лиги 1. После 36 туров чемпионата Франции «ПСЖ», набравший 76 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства страны. Клуб отстает от лидирующего «Лилля» на три балла.

Ранее Салах высказался о возможном уходе из «Ливерпуля».