УНИКС опубликовал заявление в связи со стрельбой в Казани

Баскетбольный УНИКС выразил соболезнования в связи с погибшими после стрельбы в казанской школе №175. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба клуба в Twitter.



«Выражаем наши искренние соболезнования близким погибших при стрельбе в школе №175. Мы скорбим вместе с родными.



Желаем здоровья и скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.



Во вторник, 11 мая, бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате происшествия погибли восемь человек, около 20 получил ранения. Власти Татарстана объявили днем траура 12 мая.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования семьям погибших после стрельбы в Казани.