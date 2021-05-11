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Спортивные новости

Тренеру «Львова» предложили подписать новый контракт на три года

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Исполняющему обязанности главного тренера «Львова» Анатолию Бессмертному предложили подписать новый контракт на три года. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, специалист ответил на предложение руководства клуба согласием и в ближайшее время официально возглавит львовскую команду.

Отмечается, что свое выступление за клуб завершат Сабино, Донатас Казлаускас, Иван Лобай и Юрий Захаркив.

Напомним, что в прошедшем сезоне Украинской премьер-лиги (УПЛ) «Львов» занял восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Чемпионом Украины сезона-2020/21 стало киевское «Динамо», прервавшее пятилетнюю гегемонию донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что потенциальный наставник московского «Спартака» Руй Витория привезет с собой в Москву четырех помощников.

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