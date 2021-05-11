ЦСКА впервые в эпоху Гинера три раза подряд не получит медали РПЛ

Московский ЦСКА впервые в эпоху президенства Евгения Гинера три раза подряд не получит медали Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sports.ru.

Армейцы потеряли шансы на попадание в тройку призеров после того, как столичный «Спартак» обыграл «Химки» в последнем матче 29-го тура чемпионата России.

Также команда Ивицы Олича уступает по личным встречам другим командам, которые располагаются выше нее в таблице — «Локомотиву», «Сочи» и «Рубину».

В последнем матче нынешнего сезона красно-синие сразятся с московским «Динамо». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 16 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Перед этой игрой у ЦСКА в активе 50 очков, а у команды под руководством Сандро Шварца 47 баллов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в третий раз за последние десять лет закончит сезон, находясь в турнирной таблице выше ЦСКА