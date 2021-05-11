Хоккеисты «Тампы-Бэй» и «Флориды» устроили массовую драку на льду

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела поражение от «Флориды Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Санрайзе на арене «Би-Би-энд-Ти-центр», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Маккензи Уигар, Юхо Ламмикко, Картер Вераге и Александер Веннберг.
По ходу второго периода в матче произошла массовая драка. Столкновение игроков началось после жесткого силового приема в исполнении Даниэля Уолкотта на Коннотоне, после чего другие хоккеисты, находившиеся на льду, направились к месту инцидента и ввязались в потасовку.
«Флорида», набрав 79 очков, завершила регулярный чемпионат на втором месте в Центральном дивизионе. «Тампа» с 75 баллами стала третьей.
Полностью регулярный сезон завершится 20 мая.
Напомним, что «молнии» являются действующими обладателями Кубка Стэнли.