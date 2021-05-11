ФХР назвала чудовищной трагедию со стрельбой в Казани

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования семьям погибших после стрельбы в Казани. Соответствующий пост был опубликован в официальном аккаунте организации в Twitter.

«В школе №175 Казани сегодня произошла стрельба, в результате которой погибли и получили ранения учащиеся и сотрудники.

Федерация хоккея России выражает искренние соболезнования родным и близким пострадавших. Чудовищная трагедия. Скорбим.», — говорится в тексте.

11 мая неизвестный молодой человек пронес оружие в школу №175 в Казани и ранил нескольких учеников. СМИ сообщали об 11 жертвах стрельбы. Кроме того, в ряде Телеграм-каналов распространилась информация о том, что правоохранители задержали 41-летнего пособника устроивших стрельбу в школе. Предполагалось, что всего было два стрелка.

По информации регионального минздрава, на вызов была отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия находится министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков и глава региона Рустам Минниханов.



Ранее сообщалось, что власти Татарстана объявили 12 мая днем траура после стрельбы в казанской школе.