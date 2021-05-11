Эксклюзив Финал школьной волейбольной лиги в Казани перенесут на осень из-за теракта

Финал школьной волейбольной лиги Республики Татарстан, который должен был состояться в Казани в субботу, 15 мая, будет перенесен на осень из-за трагедии в столице региона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в волейбольном клубе «Зенит-Казань».

«Все шокированы трагедией, клуб приносит соболезнования семьям погибших и пострадавших. У нас на субботу был запланирован финал школьной волейбольной лиги Республики Татарстан. Крупный проект, 12 команд из 10 районов республики выходят в финал. Но, к сожалению, приходим к тому, что, вероятно, перенесем его на сентябрь. На фоне таких событий собирать школьников — праздника не получится», — рассказал представитель клуба.

11 мая, примерно в 09:30, в гимназии №175 в городе Казани вооруженный преступник открыл стрельбу. К настоящему времени подтверждена гибель девяти человек, 21 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала случившееся катастрофой.