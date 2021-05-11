Эксклюзив Ветеран ЦСКА заявил, что игроки команды не готовы к вызову в сборную

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым объявил расширенный состав команды для подготовки к матчам Евро-2020. В нем оказалось лишь двое игроков ЦСКА — Марио Фернандес и Игорь Дивеев. Ветеран армейского клуба, ныне спортивный директор белгородского «Салюта» Валерий Масалитин констатировал, что больше никто из футболистов команды не готов к сборной.

«В команде есть молодые ребята — Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Константин Кучаев, Наир Тикнизян. Но на сегодняшний день они, конечно, не соответствуют сборной. Если бы в ЦСКА была нормальная конкуренция, не факт, что они бы ее вытерпели. Но в команде такая ситуация, что их необходимо выпускать на поле. Кроме того, ЦСКА не борется за Лигу чемпионов и за титул. На сегодняшний день он не показывает той игры, исходя из которой можно было бы вызывать футболистов в сборную страны», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Старого света, в том числе в России. Стадион в Санкт-Петербурге примет шесть встреч на групповом уровне — Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня), а также один из четвертьфиналов.

Ранее сообщалось, что Масалитин посоветовал тренерскому штабу сборной обращать больше внимания на разных нападающих..