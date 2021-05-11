Кавазашвили: ждал вызова Гильерме в сборную, он самый сильный на сегодня

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УралРостов
1:0
закончен
Спартак МХимки
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ФулхэмБёрнли
0:2
закончен
Испания / Примера
БетисГранада
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
4:2
закончен
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
3:4 (ОТ)
закончен
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
3:2 (ОТ)
закончен
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
4:0
закончен
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
1:3
закончен
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
5:0
закончен
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
4:5 (ОТ)
закончен
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
1:2 (ОТ)
закончен
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
1:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
125:124
закончен
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
102:111
закончен
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
115:110
закончен
Сан-Антонио СпёрсМилуоки Бакс
146:125
закончен
Голден Стэйт УорриорзЮта Джаз
119:116
закончен
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
140:129
закончен
Англия / Премьер-лига
Манчестер ЮнайтедЛестер Сити
20:00
СаутгемптонКристал Пэлас
22:15
Испания / Примера
ОсасунаКадис
20:00
ЭльчеАлавес
21:00
ЛевантеБарселона
23:00
Италия / Серия А
НаполиУдинезе
21:45
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
02:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
03:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Химки
89:80
закончен
ЦСКА Нижний Новгород
19:30
Зенит Парма
20:00
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
02:00
Детройт ПистонсМиннесота Тимбервулвз
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
02:30
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
02:30
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
03:00
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
03:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
03:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
04:00
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
05:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
05:00
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
05:00
Германия / Бундеслига
Шальке-04Герта
19:00
Италия / Серия А
КальяриФиорентина
19:30
СампдорияСпеция
21:45
Интер МРома
21:45
ЛациоПарма
21:45
ТориноМилан
21:45
СассуолоЮвентус
21:45
БолоньяДженоа
21:45
АталантаБеневенто
21:45
Испания / Примера
СевильяВаленсия
20:00
УэскаАтлетик Б
21:00
СельтаХетафе
21:00
Атлетико МРеал Сосьедад
23:00
Англия / Премьер-лига
ЧелсиАрсенал
22:15
Еврохоккейтур
ШвецияРоссия
17:00
ФинляндияЧехия
21:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
00:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
04:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
04:00
Единая лига ВТБ
УНИКС Зелёна-Гура
19:00
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
02:00
Кливленд КавальерсБостон Селтикс
03:00
Бруклин НетсСан-Антонио Спёрс
03:00
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
04:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
05:30
Развернуть

Спортивные новости

Эксклюзив

Кавазашвили: ждал вызова Гильерме в сборную, он самый сильный на сегодня

Скопировать ссылку

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал расширенный состав национальной команды на Евро-2020. В нем не оказалось вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме, что удивило многих специалистов. В их числе оказался и двукратный чемпион СССР, известный в прошлом вратарь московских «Спартака» и «Торпедо» Анзор Кавазашвили.

«Обсуждать действия Черчесова я не имею права. Во-первых, как профессиональный вратарь, во-вторых, как его друг. В-третьих, он, как главный тренер, себе хуже делать не будет. Но у меня есть свое мнение, и я его всегда говорю и никогда не стесняюсь высказаться. Я скажу: на сегодняшний день самый сильный вратарь — это Гильерме. Потому что в этом сезоне он отыграл великолепно, «Локомотив» благодаря его профессиональным действиям все-таки завоевал право остаться в лидирующей группе чемпионата России. Я ждал, что его фамилия будет в списке. Но это уже пускай берет на себя ответственность Станислав Саламович — это его право. Он тоже вратарь и знает, кого вызывать», — сказал Кавазашвили «Газете.Ru».

В числе вызванных голкиперов оказался Матвей Сафонов из «Краснодара», а спартаковец Александр Максименко был включен в резервный список. Кавазашвили считает их равными между собой, но при этом сетует на недостаток школы.

«Максименко и Сафонова я сравниваю между собой. Это два вратаря, имеющие талант, фигуру, прыгучесть, рост и высокое образование вратарского искусства. Но, к моему страшному сожалению, я удивляюсь, как же этим хорошим вратарям никто не дает уроки, как выбирать место в воротах, как выходить на верховые мячи во вратарской и штрафной площадке, как руководить игрой защитников… Вот три фактора, которые меня удивляют.

В советском футболе была плеяда выдающихся вратарей — кто бы ни играл, мы знали, что никто из них ничего не испортит. А сегодня мы дрожим, потому что в российском чемпионате не видим такого вратаря, который бы взял уроки у какого-нибудь выдающегося голкипера», — констатировал специалист.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Старого света, включая Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин признал, что армейская команда не готова поставлять игроков в сборную..

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.