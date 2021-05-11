Экс-игрок КХЛ Егин умер в возрасте 32 лет от коронавируса

Экс-игрок КХЛ Владислав Егин умер в возрасте 32 лет из-за осложнений, связанных с перенесенным коронавирусом. Об этом сообщает «Чемпионат».

Егин начал заниматься хоккеем в школе «Крыльев Советов», затем перебрался в систему «Спартака». За свою карьеру Владислав поиграл за «Спартак», лениногорский «Нефтяник», ХК «Рязань», «Молот-Прикамье», «Ермак», «Донбасс», «Рубин». В КХЛ провел 45 матчей в составе «Автомобилиста» в 2013-2015 годах.

Любопытно, что летом 2015 года «Автомобилист» сначала продлил контракт с хоккеистом, а спустя месяц расторг. Причины так и не были названы.

Защитник завершил профессиональную карьеру в 26 лет, его последним клубом в сезоне-2014/2015 стал выступающий в ВХЛ ХК «Липецк». В своем последнем сезоне Егин провел 40 матчей и набрал девять очков: 4+5.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по академической гребле скончался в 26 лет.