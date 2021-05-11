Черчесов объяснил невызов вратаря «Локомотива» Гильерме на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал расширенный состав национальной команды на Евро-2020. В нем не оказалось вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме, что удивило многих специалистов. Наставник национальной команды прокомментировал свое решение.

«Гильерме? Он в последнее время в сборной играл не совсем удачно. Рестарт чемпионата ему удался, мы за ним внимательно смотрели. Но матч с «Зенитом» провел недостаточно хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в определенных моментах он… Скажем так, в важном матче не дал результата. Опять же, Шунин, Дюпин, Лунев были на последнем сборе. Они друг друга дополняют. Хорошая конкурентная среда. Плюс, присоединился Сафонов, который вызывался, но, к сожалению, выбыл из-за травмы», — приводит слова Черчесова Sport24.

Ранее стало известно, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил Черчесову о том, что не готов помочь национальной команде на Евро-2020. В состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы 2020 года из вратарей в были включены Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»).

В ноябре 2015 года Гильерме получил гражданство России, а в марте 2016 года получил первый вызов в российскую сборную на товарищеские матчи с командами Литвы и Франции, таким образом став первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья в составе российской команды.

Дебютировал за сборную России 26 марта, выйдя на замену после перерыва в матче против Литвы. Был основным голкипером сборной в отборочном турнире к Евро-2020, где пропустил восемь голов, но при этом сумел в шести матчах сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Анзор Кавазашвили заявил, что ждал вызова Гильерме в сборную, поскольку он самый сильный вратарь в стране на сегодня.