«Они думают, что мы только что из леса вышли»: Аршавин рассказал об отношении англичан к русским

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о предрассудках, которые есть у англичан относительно России.

«Они реально думают, что медведи в Питере и Москве могут ходить. Там такие люди, они так действительно думают. Что мы некультурные, невоспитанные, только что из леса вышли. Это не то, что в шутках, но иногда начинаешь говорить или какие-то выступления по телевизору слышишь — реально они так думают», — рассказал Аршавин в шоу шоу «50 вопросов. Спорт».

В составе «Арсенала» Аршавин дебютировал 21 февраля 2009 года в домашнем поединке с «Сандерлендом». 14 марта 2009 года в матче английской Премьер-лиги против «Блэкберна» на 65-й минуте забил свой первый гол за «Арсенал». 21 апреля 2009 года Аршавин забил четыре гола в гостевом матче АПЛ против «Ливерпуля» и стал первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» категорически против Суперлиги.