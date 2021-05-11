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Спортивные новости

Названы три лучших игрока 35-го тура АПЛ

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Определены три лучших футболиста 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Игрок «Ньюкасла» Каллум Уилсон оформил дубль в гостевой игре с «Лестером», что позволило его команде сохранить прописку в АПЛ, а «Челси» обойти команду Макларена в борьбе за третье место в АПЛ.

Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас» забил важнейший гостевой матч «Шеффилду», что позволило его команде победить 2:0. Его гол после сольного прохода с фланга, смещения в центр и обыгрыша нескольких защитников, получился очень эффектным.

«Лидс Юнайтед» переиграл на своем поле «Тоттенхэм», Стюарт Даллас открыл счет в этом матче. начинавший сезон центральным защитником, а затем переквалифицировавшийся в центрального хавбека Даллас забил уже восьмой мяч в нынешнем сезоне. А «Лидс» на своем поле не проиграл ни одной команде из топ-6.

После 35 туров чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 80 очков. Идущий на втором месте «Манчестер Юнайтед» отстает от «горожан» на десять баллов и имеет одну игру в запасе.

11 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о переходе к третьему этапу дорожной карты по снятию ограничений с 17 мая. Со следующего понедельника спортивные объекты по всей Англии смогут принимать зрителей. Согласно дорожной карте, открытые спортивные сооружения смогут принять до 10 тыс. зрителей. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) заранее перенесло матчи предпоследнего, 37-го тура на 18 и 19 мая, чтобы каждый клуб мог сыграть по одной домашней встрече с болельщиками на трибунах. Заключительный тур запланирован на 23 мая.

Ранее сообщалось, что Премьер-министр Великобритании разрешил пускать фанатов на матчи АПЛ.

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