Названы пять лучших голов 35-го тура АПЛ

Определены пять лучших голов 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В рейтинг вошли следующие голы: Хаким Зиеш («Челси», гол в ворота «Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль», гол в ворота «Саутгемптона»), Бертран Траоре («Астон Вилла», гол в ворота »Манчестер Юнайтед»), Николя Пепе («Арсенал», гол в ворота «Вест Бромвич»), Виллиан («Арсенал», гол в ворота «Вест Бромвич»).

Ранее определились трое лучших игроков 35-го тура АПЛ.

Игрок «Ньюкасла» Каллум Уилсон оформил дубль в гостевой игре с «Лестером», что позволило его команде сохранить прописку в АПЛ, а «Челси» обойти команду Макларена в борьбе за третье место в АПЛ.

Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас» забил важнейший гостевой матч «Шеффилду», что позволило его команде победить 2:0. Его гол после сольного прохода с фланга, смещения в центр и обыгрыша нескольких защитников, получился очень эффектным.

«Лидс Юнайтед» переиграл на своем поле «Тоттенхэм», Стюарт Даллас открыл счет в этом матче. начинавший сезон центральным защитником, а затем переквалифицировавшийся в центрального хавбека Даллас забил уже восьмой мяч в нынешнем сезоне. А «Лидс» на своем поле не проиграл ни одной команде из топ-6.

После 35 туров чемпионата Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 80 очков. Идущий на втором месте «Манчестер Юнайтед» отстает от «горожан» на десять баллов и имеет одну игру в запасе.

Ранее сообщалось, что названы три лучших игрока 35-го тура АПЛ.