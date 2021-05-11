Российский боец Магомедшарипов пропустит минимум полгода из-за проблем со здоровьем

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов пропустит минимум полгода из-за проблем со здоровьем. В конце апреля пресс-служба UFC подтвердила исключение россиянина Забита Магомедшарипова из рейтинга полулегковесов. Стоит отметить, что россиянин занимал третью строчку рейтинга.

«У нас в данный момент — я говорю от лица Забита — нет никакого желания готовиться и драться. Сейчас есть определенные проблемы со здоровьем, которые надо решить. Мы сейчас займемся в первую очередь здоровьем Забита. Посмотрим, когда он уже вылечится, тогда и будет все ясно. Да, это минимум полгода», — сказал тренер Магомедшарипова Мансур Учакаев в интервью ТАСС.

В профессиональной карьере Магомед провел 19 поединков, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Последний бой он провел 9 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением судей над представителем США Кэлвином Каттаром.

В 2020 году спортсмен не выходил в октагон из-за того, что его поединок против мексиканца Яира Родригеса дважды сорвался.

Президент UFC Дана Уайт еще в январе говорил, что промоушен постарается предоставить Магомедшарипову соперника, а от боя с Родригесом, возможно, придется отказаться.

Ранее менеджер Магомедшарипова объяснил причину возможного завершения карьеры бойцом.