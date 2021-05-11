Боец Исмаилов: ветераны живут в нужде, а на праздник тратятся миллионы

Российский боец MMA Магомед Исмаилов высказался о праздновании Дня Победы. 34-летний боец заявил, что «сожалеет» о потраченных на праздничные мероприятия миллионах рублей. Деньги, как считает Исмаилов, могли бы быть потрачены на улучшение жизни ветеранов Великой Отечественной войны.

«Ветераны, которых встречаю я, живут в нужде. Но, возможно, я драматизирую, и большая их часть живет иначе, в достатке. Тогда вы меня простите», — сказал Исмаилов в Instagram.

Напомним, Минеев встретится с Исмаиловым в октагоне 1 октября. Первый их бой завершился вничью.

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном. После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом. Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

Исмаилов стал известен после победы над тяжеловесом Александром Емельяненко. Россиянин выступает в Absolute Championship Akhmat. На его счету 18 побед и два поражения, при одной ничьей.

Ранее сообщалось, что боец Минеев назвал Магомеда Исмаилова трусом.