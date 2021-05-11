Глава UFC Уайт отреагировал на обвинения в сексе с девушками-бойцами

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на обвинения от бывшего бойца Диего Санчеса и его тренера Джошуа Фабиа. Об этом сообщает Bloody Elbow.

«Увы, речь идет о взрослых людях, которые могут делать, что хотят. Все мы выбираем свой путь. Вот и Диего свой выбрал. Удачи ему, что ли», — сказал Уайт.

Фабиа, который обвинил самого промоутера, а также матчмейкера UFC Шона Шелби в сексуальных связях с девушками-бойцами организации. Тренер заявил, что способен подкрепить слова видеоматериалами. Его подопечный Санчес в свою очередь заявил, что Уайт годами игнорировал его и избегал встречи.

Недавно Санчес был отчислен из UFC, после чего вместо со своим тренером выразил недовольство лигой.

Санчес должен был подраться с Дональдом Серроне на турнире UFC 9 мая, однако сперва стало известно, что боец снимается с поединка, а позже появились первые сообщения о его увольнении.

В итоге 38-летний в ночь на 9 мая потерпел поражение техническим нокаутом от 30-летнего соотечественнику Алексу Мороно.

Ранее сообщалось, что тренер экс-бойца UFC выдвинул обвинения против Уайта.