Игрок АПЛ избил прохожего и разбил его телефон: происшествие попало на видео

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макбарни на прошедших выходных стал участником драки, в результате которой был арестован полицией. Об этом сообщает TalkSport.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как 24-летний шотландский футболист дерется с человеком на улице. Прохожий снимал футболиста на видео, он выбил телефон из его рук, попытался сломать гаджет, ударив его ногой, а после принялся избивать и самого снимавшего.

Жертва нападения обратилась в полицию, после чего игрок был задержан. Макбарни допросили и оставили под стражей до выяснения обстоятельств. Причины нападения Оливера на прохожего не сообщаются. Человек, которого избил игрок «Шеффилда», получил травму лица.

«Шеффилд Юнайтед» заявил, что проводит собственное расследование инцидента.

В текущем чемпионате Англии Оливер Макбарни провел за «Шеффилд» 21 матч и забил один гол.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.