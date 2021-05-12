«Спортинг» стал чемпионом Португалии спустя 19 лет

Лиссабонский «Спортинг» обыграл «Боавишту» в матче 32-го тура первенства страны и стал чемпионом Португалии.

Встреча, прошедшая в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Паулинью.

«Спортинг», набрав 82 очка, стал недосягаем для идущего на втором месте «Порту», в активе которого 74 балла.

Лиссабонский клуб стал чемпионом Португалии впервые с 2002 года. Всего в истории команды 19 чемпионских титулов.

В следующем туре первенства страны «Спортинг» на выезде сыграет с лиссабонской «Бенфикой», а «Боавишта» примет «Портимоненсе».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. «Горожане» завоевали титул после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестер Сити» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Португалия. Примейра. 32-й тур

«Спортинг» (Лиссабон) — «Боавишта» (Порту) — 1:0

Голы: 1:0 — Паулинью, 36.