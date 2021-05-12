Куман объяснил неудачный результат «Барселоны» в матче с «Леванте»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о результате матча 36-го тура чемпионата Испании против «Леванте».

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась вничью — 3:3. По ходу игры каталонский клуб вел со счетом 2:0 и 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мы были хороши в первом тайме, с хорошим ритмом и интенсивностью, и лидировали. Но во втором тайме мы потеряли много мячей, много ошибались в защите и были невнимательны.

При счете 2:2 мы отреагировали и забили, но потом «Леванте» было легко отыграться. Пропускать три гола за 45 минут — это не уровень «Барселоны», — цитирует Кумана Marca.

«Барселона», набравшая 76 очков, упустила шансы обогнать мадридский «Атлетико» (77) и выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице первенства. Каталонский клуб занимает вторую строчку, опережая имеющий игру в запасе столичный «Реал» на один балл.

«Леванте» (40) располагается на 13-й позиции.

В следующем туре «Барселона» примет «Сельту» из Виго, а «Леванте» на выезде сыграет с «Хетафе».

Ранее сообщалось, что «Барселона» может уволить главного тренера Рональда Кумана после завершения сезона.