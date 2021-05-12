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Спортивные новости

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»

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Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Footmercato.

По информации издания, каталонский клуб рассматривает 43-летнего итальянца в качестве дублера Марка-Андре тер Штегена. Сине-гранатовые уже провели первые переговоры с вратарем.

11 мая стало известно, что футболист покинет «Ювентус» после завершения сезона.

Буффон перешел в «Ювентус» в июле 2001 года из «Пармы», а после 17 лет в клубе он подписал контракт с «Пари Сен-Жермен». Спустя год он вернулся в Турин.

Всего Буффон провел 683 матча за «Ювентус», 322 из которых отстоял на ноль. Вместе с командой он стал десятикратным чемпионом Италии (2001/02, 2002/03, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20), четырехкратным обладателем Кубка Италии (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18) и шестикратным победителем Суперкубка страны (2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2020).

Ранее сообщалось, что Буффон хочет завершить карьеру в «Парме».

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