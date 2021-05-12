Игрок «Зенита» Барриос может продолжить карьеру в Англии или Италии

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может сменить команду, сообщает El Universal.

По информации источника, в переходе футболиста заинтересованы клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) и чемпионата Италии. Какие именно команды хотят заполучить колумбийского футболиста, не сообщается.

Игрок перешел в «Зенит» в сезоне-2018/19. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых отдал две результативные передачи. Его соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2023 года.

Петербургский клуб досрочно стал чемпионом России. После 29 туров РПЛ «Зенит» набрал 62 очка. В заключительной встрече первенства страны сине-бело-голубые встретятся на выезде с «Тамбовом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо.