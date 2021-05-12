Фигуристка Туктамышева выложила фото с отдыха на Мальдивах

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в Instagram фотографии с отдыха на Мальдивах.

Россиянка поехала в отпуск с подругами.

«Если видно, что я улыбаюсь, значит рядом еда, либо солнце», — подписала снимки спортсменка.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России-2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15. В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме. На командном чемпионате мира в Осаке она была капитаном российской команды. Сборная России заняла первое место на турнире.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как часто она ходит на свидания.