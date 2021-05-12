«Оренбург» планирует обратиться в CAS в случае невыдачи лицензии на участие в РПЛ

«Оренбург» планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае невыдачи лицензии на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает ТАСС.

«Вопрос к руководству клуба, но наш юрист изучает нормативную базу для возможности подачи жалобы в CAS. Клуб получал лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) два раза без замечаний», — сказал спортивный директор команды Дмитрий Андреев.

Напомним, 5 мая «Крылья Советов», «Оренбург», московское «Торпедо» и «Алания» не получили лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). В текущей турнирной таблице ФНЛ «Крылья Советов» идут первыми (и уже обеспечили себе победу в турнире), «Оренбург» занимает второе место.

Ранее президент «Оренбурга» направил письмо на имя главы РПЛ Сергея Прядкина с просьбой предоставить возможность команде играть в высшей лиге несмотря на то, что «Оренбург» не сможет выполнить обязательный инфраструктурный критерий для получения соответствующей лицензии. Клуб просил в порядке исключения разрешить ему играть на стадионе «Газовик».

Также в «Оренбурге» отметили, что увеличат вместимость стадиона до десяти тысяч, чтобы получить возможность играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее «Оренбург» разгромил «Иртыш» и обеспечил себе второе место в Олимп — ФНЛ.