Бывший гендиректор «Локомотива» уверен в победе команды в финале КР

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором красно-зеленые сыграют с самарскими «Крыльями Советов», передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, что «Локомотив» выиграет сегодня. Эта команда — кубковый боец. В любом случае будет непросто, на один матч команда всегда может настроиться», — сказал Наумов.

Напомним, финальный матч пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20.00 по московскому времени. Красно-зеленые восемь раз выигрывали национальный Кубок, что является рекордом соревнований. Самарцы в 2004 году играли в финале, уступив грозненскому «Тереку» со счетом 1:0.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают третье место, имея в активе 53 очка. «Крылья Советов» обеспечили себе победу в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ), набрав 98 баллов.

Ранее в расширенном составе сборной России на Евро-2020 не оказалось вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме. Наставник национальной команды Станислав Черчесов прокомментировал свое решение.