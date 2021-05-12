Стал известен состав сборной России на матч Евротура против Швеции

Стал известен состав сборной России на матч первого тура четвертого этапа Еврохоккейтура против Швеции. Он опубликован в официальном Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.
Напомним, что российская команда досрочно стала победителем Евротура сезона-2020/21, одержав победы на всех девяти матчах турнира.
В 2021 году мировой чемпионат пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.
Россияне на групповом этапе сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией.
Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлит контракт с командой
Состав на игру со шведами на Чешских хоккейных играх ��— Хоккей России (@russiahockey) May 12, 2021
Вратари: Самонов, Бочаров
Стартовое вбрасывание в 17:00, смотреть на Матч ТВ и https://t.co/hVuJjUSFTb#россиявмоемсердце pic.twitter.com/G7dZL7DjhX