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Спортивные новости

Стал известен состав сборной России на матч Евротура против Швеции

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Стал известен состав сборной России на матч первого тура четвертого этапа Еврохоккейтура против Швеции. Он опубликован в официальном Twitter Федерации хоккея России (ФХР).

Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что российская команда досрочно стала победителем Евротура сезона-2020/21, одержав победы на всех девяти матчах турнира.

В 2021 году мировой чемпионат пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.

Россияне на групповом этапе сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлит контракт с командой

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