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02:30
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02:30
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02:30
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03:00
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Спортивные новости

Клубы РПЛ хотят изменить формулу вылета в Олимп-ФНЛ

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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) хотят изменить формулу вылета в Олимп — Футбольную национальную лигу (Олимп-ФНЛ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, планируется предложить Российскому футбольному союзу (РФС) систему, при которой напрямую высший дивизион покидает последняя команда в турнирной таблице, а предпоследняя принимает участие в стыковых матчах против занявшей второе место в Олимп-ФНЛ.

В настоящий момент напрямую покидают элиту отечественного футбола две худших клуба РПЛ, а 13-я и 14-я команды играют в стыках против третьей и четвертой команды Олимп-ФНЛ.

Напомним, что действующим чемпионом России по футболу является петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что по ходу первого тайма финального матча Кубка России болельщики московского «Локомотива» забросали вратаря самарских «Крыльев Советов» Ивана Ломаева бутылками с водой.

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