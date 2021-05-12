Россия выиграла ЧЕ по синхронному плаванию в технической программе

Сборная России по синхронному плаванию стала победительницей в технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

За свое выступление россиянки получили от судей 95,6705 балла.

Серебряная медаль досталась представительницам Украины, заработавшим 92,392 балла.

Бронзовую награду завоевали спортсменки из Испании, чье выступление арбитры оценили в 89,77 балла.

Напомним, что сборную России в технической программе представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.



Ранее сообщалось, что трехкратная олимпийская призерка по плаванию Юлия Ефимова не исключила, что в будущем может подать документы на американское гражданство.