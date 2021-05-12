«Спартак» выплатит «Аяксу» €500 тыс. в случае выхода в Лигу чемпионов

Московский «Спартак» выплатит амстердамскому «Аяксу» €500 тыс. в случае выхода в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, данная опция прописана в соглашении о переходе нападающего Квинси Промеса, который состоялся в прошедшее зимнее трансферное окно.

Напомним, что нидерландский форвард вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России Промес провел десять матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

В турнирной таблице РПЛ подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что опубликованы подробности об избиении медиадиректора московского «Спартака» Антона Фетисова.