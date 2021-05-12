Карацев обыграл Медведева и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл своего соотечественника Даниила Медведева в матче второго круга на турнире серии «Мастерс» в Риме.

Встреча продлилась 1 час 17 минут и завершилась победой 27-й ракетки мира в двух сетах: 6:2, 6:4.

Карацев по ходу поединка не совершил двойных ошибок, сделал одну подачу навылет и выиграл 58% мячей с первой подачи.

За выход в четвертьфинал престижного турнира осетин поспорит с 23-летним представителем США Рейлли Опелкой, занимающим 47-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В прошлом месяцев Карацев, занимающий 27-ю строчку в мировом рейтинге, пробился в финал турнира в Белграде, где впоследствии проиграл итальянцу Маттео Берреттини, при этом в полуфинале россиянин сумел остановить первую ракетку мира Новака Джоковича. После поражения в финале Карацев снялся с турнира в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович накричал на судью во время матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме против представителя США Тэйлора Фрица.