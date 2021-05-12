Опубликованы подробности об избиении медиадиректора «Спартака» Фетисова

В Telegram-канале «Мутко против» опубликованы подробности избиения медиадиректора московского «Спартака» Антона Фетисова.

По информации источника, после первых ударов со стороны Жафяра Боровкова Фетисов упал и ненадолго потерял сознание. Спустя некоторое время, когда пострадавший пришел в себя и смог подняться на ноги, нападавший обвинил того в симуляции и нанес еще несколько ударов, после которых Антон опять упал и ударился головой.

В данный момент адвокаты подозреваемого пытаются переквалифицировать статью на более мягкую. По их мнению, у Жафярова не было умысла наносить тяжкий вред здоровью.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Антон Фетисов переведен из реанимации в обычную палату..