Салихова отреагировала на слив стратегии развития «Спартака»

Глава комитета по аудиту и вознаграждениям футбольного клуба «Спартак-Москва» Зарема Салихова отреагировала на слив документов, касающихся стратегии развития на ближайший период. Ее слова передает «СЭ».

По ее словам, опубликованные анонимными источниками документы не имеют никакого отношения к клубной стратегии.

«Это делается специально, чтобы внести дисбаланс перед важными играми. В прошлый раз это было перед дерби с ЦСКА. Думаю, если внимательно все проанализировать, нетрудно догадаться, кому это все может быть выгодно», — сказала Салихова.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 56 очков.

Ранее появилась информация о том, какими тренерами интересовался московский «Спартак».