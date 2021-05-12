Николич посвятил победу в финале Кубка России умершему отцу

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в финале Кубка России.

Напомним, что встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе в присутствии 21 690 зрителей и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Франсуа Камано, Федор Смолов, реализовавший пенальти, и Мурило.

«Это всегда красиво. Третья страна и третий кубок. Мы счастливы. Надо поздравить команду с победой. У нас еще есть шанс попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

Еще хочу поздравить свою семью. Хочу сказать, что эту победу я посвящаю своему отцу, который, к сожалению, ушел из жизни четыре месяца назад.

Жесткие, жесткие эмоции — со слезами», — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в девятый раз стал обладателем Кубка России.