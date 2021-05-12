Главный тренер «Монако» Ковач оценил игру Головина

Главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру российского полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

По его словам, игра 24-летнего хавбека сборной России не разочаровала его.

«Мы двигаемся шаг за шагом, так как работаем с самого начала сезона. После длительного периода вне игры нет смысла выпускать футболиста на 90 минут. В последнем матче он провел 10-15 минут, завтра получит больше. И когда медицинский штаб скажет нам, что рисков больше нет, мы дадим ему возможность провести полный матч.

Я не разочарован его игрой. Он пропустил четыре месяца, затем выбыл из-за коронавируса. Поэтому сезон получился положительным. Я жалею лишь о том, что он не был доступен с самого начала сезона», — заявил Ковач.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» обеспечил себе место в групповом этапе Лиги Европы.