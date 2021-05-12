Московский «Локомотив» завоевал Кубок России

Московский «Локомотив» выиграл Кубок России, обыграв в решающем матче самарские «Крылья Советов».

Встреча прошла в Нижнем на одноименном стадионе в присутствии 21 690 зрителей и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Франсуа Камано, Федор Смолов, реализовавший пенальти, и Мурило.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Владислав Сарвели.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.



В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 53 очка. «Крылья Советов» обеспечили себе победу в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп — ФНЛ), набрав 98 баллов.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов забил седьмой мяч в 2021 году.